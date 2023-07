Major Premier Padel: Tapia e Coello trionfano sull'eroe del pubblico Paquito davanti a Totti e Mourinho

E anche a Roma si confermano indiscussi leader, nonché coppia da battere in questa stagione: parliamo – ovviamente – del duo Tapia-Coello. Nella cornice, ormai epica, del Foro Italico, l’argentino e lo spagnolo, dopo aver monopolizzato la prima metà di stagione del World Padel Tour (nove vittorie su altrettante partecipazioni), trionfano anche nel Premier Padel: è loro il Major di Roma.

Francisco Navarro si è guadagnato la simpatia del pubblico, ma non riesce a conquistare anche il titolo. Il giocatore spagnolo, in coppia con Chingotto, aveva trascinato il Centrale nella serata di sabato contro Belasteguin e Yanguas, aggiudicandosi un premio non codificato, da parte degli appassionati che hanno assistito al match. Una consolazione, gratificante ma pur sempre un riconoscimento non sportivo.

Major Premier Padel: vincono Coello e Tapia

Contro di loro, un duo stratosferico che ha dato spettacolo e centrato poi il risultato conclusivo: 7-5 7-6 il punteggio finale. Questo è l’epilogo della seconda edizione del Major al Foro Italico: nel 2022 avevano vinto Galan e Lebron, usciti di scena ai quarti di finale ad opera di Belasteguin e Yanguas.

“Speriamo di completare l’opera”, avevano detto profeticamente Coello e Tapia, alla vigilia della finalissima maschile senza contare sul fattore pubblico. Per loro c’è stato, sempre, da considerare un gran Paquito on fire.

I dati ufficiali che sono stati diffusi riflettono una crescita di interesse nei confronti di questo sport: un’edizione ricca che vanta 25mila biglietti venduti e di 1,2 milioni di euro di incasso che ha aggiunto la novità data dalla presenza delle giocatrici.

Il torneo femminile premia Triay-Ortega

A vincere, nel tabellone femminile, sono state Triay e Ortega, coppia testa di serie numero 2 che si è guadagnata la finale stellare contro le connazionali Josemaria e Sanchez, prime teste di serie: 6-3, 3-6, 7-5 in quasi tre ore di partita.

Tra il pubblico Totti e De Rossi, arriva anche Mourinho

Presenti, come appassionati e ormai testimonial anche indiretti di questo sport, al Foro Italico nell’ultima giornata personaggi del mondo dello sport come Francesco Totti, con la sua compagna Noemi Bocchi, l’allenatore ed ex compagna di squadra nella Roma, Daniele De Rossi e Marco Materazzi.

E per la finale maschile è comparso anche José Mourinho, ormai una presenza fissa al Foro, dopo la comparsata in occasione degli Internazionali d’Italia per assistere al match di Djokovic contro Etcheverry.

