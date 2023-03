Makoumbou: "Serie A? Spero di arrivarci col Cagliari"

Il centrocampista franco-congolese, alla prima esperienza nel calcio italiano, ha parlato al Corriere dello Sport

03-03-2023 11:45

In Serie B, il centrocampista franco-congolese Antoine Makoumbou – arrivato la scorsa estate dagli sloveni del Maribor – è stato certamente uno degli elementi più positivi del Cagliari prima di Fabio Liverani e poi di Claudio Ranieri. Intervistato dal Corriere dello Sport, il nazionale del Congo-Brazzaville, classe 1998 e cresciuto nel Monaco, ha raccontato:

“La Serie B italiana? Mi ha stupito sia l’aspetto tattico che quello fisico perché si lavora tanto su entrambi. Ma mi sono pian piano ambientato, non mi aspettavo di giocare 23 partite da titolare, arrivavo da un torneo meno competitivo, ma spero di non fermarmi. Non voglio mettermi dei limiti perché credo di avere ancora molti miglioramenti da fare. Apprendo tutti i giorni qualcosa di nuovo e mi serve a crescere. Ranieri? Con lui si gioca più velocemente, facciamo meno tocchi di palla, ma pretende maggiore rapidità d’esecuzione. La Serie A? Spero davvero di poterci arrivare col Cagliari”.