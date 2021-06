Maldini e la rivoluzione in mediana che fa sognare i milanisti

Paolo Maldini ha deciso che non è più tempo di mezze misure al Milan. Dopo aver risolto in maniera drastica il caso Donnarumma, il dirigente rossonero è intenzionato a fare lo stesso con Hakan Calhanoglu: Maldini ha di fatto scaricato il centrocampista, scegliendo di non andare avanti nella trattativa per il rinnovo che dura ormai da mesi.

Via Calhanoglu, Maldini punta De Paul

Rinunciare al turco non è stata una scelta facile, ma il dirigente del Milan ha già un piano per non far rimpiangere l’ex Bayer Leverkusen: prendere Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese sarebbe perfetto per sostituire Calhanoglu nel 4-2-3-1 di Pioli, anzi potrebbe addirittura migliorarlo aggiungendo maggiore dinamismo.

Maldini lo sa e i tifosi rossoneri approvano il suo piano: sui social i milanisti tifano per l’addio di Calhanoglu e il possibile arrivo di De Paul. “Hanno aspettato Hakan anche troppo. Tanti saluti anche al turco”, scrive Gabriele su Facebook.

I milanisti sognano l’argentino

“Penso sia passato anche troppo tempo, sarebbe ora di usare il metodo Dollarumma. Presentare il nuovo giocatore e ringraziare chi se ne andrà con stile come il buon Maldini sa fare…”, aggiunge Claudio.

Quanto a De Paul, la piazza rossonera è in visibilio. “De Paul sulla carta è quel giocatore che ci può fare far un ulteriore salto in avanti. Tecnico, fisico, gran visione di gioco, può fare all’occorrenza tutti i ruoli del centrocampo. Ti mette in porta con facilità ma sa anche segnare. Sempre testa alta e al pallone dà del tu. Conosce il campionato italiano ormai, è nazionale argentino. Che vogliamo di più?”, il commento di Base.

“E dai prendiamolo ‘sto fenomeno”, l’invito di Luigi. Parafrasi colta per Rocco: “Vieni Don Rodrigo: ‘sto matrimonio s’ha da fare”.

SPORTEVAI | 02-06-2021 09:50