Mercato Milan, addio a un altro big: duello tra Inter e Juve

Dopo Gianluigi Donnarumma, tocca ad Hakan Calhanoglu. Anche il centrocampista turco, proprio come il portiere campano, non rinnoverà con il Milan e lascerà a parametro zero il club rossonero il prossimo 30 giugno.

A meno di svolte improbabili nei prossimi giorni, le distanze tra le due parti sono destinate a rimanere invariate: Paolo Maldini e Frederic Massara non vanno oltre l’offerta da 4 milioni di euro a stagione, mentre il giocatore e l’agente Gordon Stipic ne chiedono almeno 5.

L’ex Bayer Leverkusen lascerà così Milanello ma forse non l’Italia: sulle sue tracce ci sono la Juventus e l’Inter. I bianconeri da settimane hanno puntato l’attenzione sul giocatore turco, molto gradito anche al neo allenatore Massimiliano Allegri.

I nerazzurri stanno invece considerando l’opzione in questi ultimi giorni. In caso di partenza di Christian Eriksen, la preferenza di Simone Inzaghi potrebbe andare proprio a Calhanoglu, che sarebbe l’ideale per il 3-5-2 che ha in mente. Inoltre, il turco avrebbe un ingaggio più basso rispetto al danese: novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Il Milan sta intanto valutando un possibile sostituto del trequartista ottomano. In un primo momento si era pensato a Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma: ma José Mourinho avrebbe bloccato la partenza dell’armeno. Il primo nome sulla lista è ora quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma servirà un esborso economico non indifferente.

OMNISPORT | 01-06-2021 16:49