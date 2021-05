Il Milan ha scelto l'erede di Calhanoglu: tifosi entusiasti

Ogni anno è uno dei pezzi pregiati del mercato, anche se puntualmente finisce col rimanere a Udine. Stavolta sembra davvero che il trequartista argentino possa lasciare il Friuli, società in cui è diventato grande, e approdare in una big. Lo vogliono l’Inter, la Juventus e negli ultimi giorni anche l’Atletico Madrid. Eppure, De Paul potrebbe finire in un’altra squadra che lo ha individuato come erede e sostituto di un calciatore in partenza: il Milan.

De Paul erede di Calhanoglu in rossonero

Per attitudine e caratteristiche, infatti, il numero dieci dell’Udinese sembra perfetto per prendere il posto di Hakan Calhanoglu, il turco con cui non si è (ancora) trovato un accordo per il rinnovo. Il club friulano chiede 40 milioni di euro, Maldini ha un asso nella manica da giocare: Hauge. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, nella trattativa potrebbe essere inserito il norvegese, valutato 15 milioni di euro. Hauge che poi, in un bizzarro intreccio di mercato, sarebbe girato in prestito al Watford neopromosso in Premier League, altra squadra della galassia Pozzo, garantendo all’Udinese un utile netto di 25 milioni da reinvestire nel mercato.

Milanisti pazzi per De Paul

Ai tifosi rossoneri il profilo di De Paul piace. “Sarebbe un gran colpo, meglio di quello che abbiamo oggi”, ammette un giovane tifoso. “Magari arrivasse De Paul. Ma non voglio illudermi e il fatto che abbia Raiola come procuratore mi spaventa”, commenta un altro. “Ma Raiola ha mandato solo per l’estero, in Italia non può metter bocca. Io ci credo”, assicura un supporter fiducioso. “Ho l’impressione che andremo incontro alla solita telenovela estiva di mercato, speriamo ci sia il lieto fine perché De Paul è un calciatore che può fare la differenza”, confida una tifosa. “Finora Maldini non ha sbagliato un colpo. Se ha deciso di affondare per De Paul vuol dire che sa il fatto suo”, è la certezza di un altro sostenitore rossonero.

