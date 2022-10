19-10-2022 11:12

Sta per alzarsi il sipario al Son Muntaner Golf Club di Mallorca, un campo con par 71 contraddistinto da due zone con caratteristiche diverse: una ricca di ostacoli d’acqua e l’altra decisamente meno, ma sempre con notevoli ondulazioni che rendono non semplice disimpegnarsi.

Quattro gli italiani che prendono il via in questo evento: Francesco Laporta, Renato Paratore, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan hanno tutti obiettivi diversi. Laporta e Paratore puntano alla posizioni alte al fine di rientrare nella quota per il mantenimento della carta sul DP World Tour, mentre per Gagli e Pavan serve aggiungere esperienza e fiducia su un campo non facile.

Chi sarà il successore del danese Jeff Winther vincitore dell’ultima edizione? Adrian Otaegui, dominatore la scorsa settimana in Andalusia, I fratelli Højgaard anche se forse i veri favoriti sono il neozelandese Ryan Fox e l’inglese Eddie Pepperell.