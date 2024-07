Malore in campo, pallavolista muore dopo 3 giorni di coma: addio a Danilo Cremona, giocava a Desio in Serie B

Sincope letale durante la Summer Fest di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa: "Corry" aveva 32 anni e una passione smisurata per il volley. Il dolore del web.

Ha lottato stoicamente per tre giorni, dopo aver accusato un malore durante la Summer Fest di volley, un torneo estivo di notevole tradizione organizzato a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa: partite sui campi ricavati all’interno dello stadio, la base direttamente sul prato. Danilo Cremona, 32 anni, per tutti “Corry”, non ce l’ha fatta. Si è spento in ospedale a causa della rottura di un’aneurisma, che gli ha provocato un’emorragia cerebrale massiva e l’arresto cardiaco. Una fine tragica e assurda, che ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo conoscevano.

Corry, malore fatale durante la Summer Fest a San Giuliano

Tre giorni fa “Corry” stava giocando una partita con gli amici, valida per il torneo toscano. Lui, lombardo d’origine – era nato a Merate, nel Lecchese – e una passione smisurata per il volley che lo aveva condotto a uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate pallavolistica nel centro-nord. Tra una risata e l’altra, una battuta e una schiacciata, improvvisamente, Cremona si è accasciato al suolo, colpito da una sincope letale. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, a Pisa, dove tuttavia è arrivato in condizioni disperate. Per tre giorni è rimasto in coma, poi è sopraggiunta la morte.

Morte Danilo Cremona, il dolore del Desio Volley Brianza

A piangerlo per primi i suoi ultimi compagni di squadra del Desio Volley Brianza, società con cui aveva conquistato due anni prima la promozione in Serie B. Quest’anno, nel girone B del campionato cadetto, i brianzoli avevano chiuso il torneo in settima posizione, lontano dai rischi di retrocessione. Prima, una volta appreso del malore in campo, un messaggio di incoraggiamento: “Forza Corry, siamo tutti con te”.

Poi, una volta appresa la drammatica notizia: “Impossibile colmare un dolore e un vuoto così grande e profondo. Tutta la DVB si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immensa tristezza. Ciao Corry”.

Al cordoglio si è unito lo stesso sindaco di Desio, Sergio Gargiulo: “Voglio stringermi con tanto affetto alla famiglia del Desio Volley Brianza per la prematura e improvvisa scomparsa di Danilo Cremona noto nell’ambiente come Corry. Davvero poche parole. R.I.P.”.

Anche l’Ad Astra in lutto: accordo già raggiunto con Cremona

In carriera Cremona, che si era trasferito a Milano per lavoro senza mai abbandonare l’amata pallavolo, aveva giocato col Merate, la Besanese, la Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, prima del Desio Volley Brianza. La prossima stagione avrebbe dovuto disputarla con la maglia dell’Ad Astra Volley, società di Sesto San Giovanni militante in Serie D. Pure lì la notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato tutti attoniti. “Ci lascia un vuoto profondo: era un atleta esemplare e un ragazzo molto gentile, sarebbe stato davvero bello vivere insieme a lui la prossima stagione sportiva. Lo ricorderemo sempre per il suo sorriso solare e per la grande correttezza, fuori e dentro il campo da gioco”, il messaggio del presidente Flavio D’Annunzio.