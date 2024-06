Pallavolista siciliana muore a Malta precipitando a mare da un quad: il Marsala Volley piange Oriana Bertolino

Il tragico incidente durante un'escursione per ammirare il tramonto sull'isola di Gozo, le autorità maltesi hanno aperto un'inchiesta e indagano sull'accaduto.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il mondo del volley è in lutto. Oriana Bertolino, giocatrice e allenatrice siciliana, è morta in tragiche circostanze nel corso di una vacanza a Malta, dove era andata per una breve vacanza. Aveva 31 anni ed era originaria di Marsala, in provincia di Trapani. La sua improvvisa scomparsa ha profondamente colpito e segnato dirigenti, giocatrici e tifosi del Marsala Volley, la sua società di appartenenza, e tutta la cittadinanza.

Volley femminile, la tragica morte di Oriana Bertolino

La tragedia è avvenuta intorno alle 20 di sabato 29 giugno in prossimità di una scogliera di Gozo, la seconda isola dell’arcipelago di Malta. Oriana era a bordo di un quad guidato da un 47enne che ha perso il controllo del mezzo, forse per un problema allo sterzo. L’uomo ha riportato solo ferite lievi, per Bertolino invece non c’è stato nulla da fare. La giovane, che stava partecipando a un’escursione in gruppo per assistere al tramonto, è precipitata a mare ed è morta per le ferite riportate.

L’incidente a Malta e l’inchiesta per far luce sull’accaduto

Il corpo di Oriana Bertolino è stato recuperato dopo le ricerche, mentre sull’incidente indaga la polizia. Quali sono stati i problemi al mezzo che hanno impedito al guidatore di sterzare, se effettivamente ci sono stati? E davvero la comitiva di quad stava correndo molto veloce per paura di far tardi e di perdersi il tramonto, su una strada sterrata e a scarsa aderenza? Domande a cui il magistrato Brigitte Sultana è chiamata a dare risposte.

Il cordoglio di Marsala per la scomparsa della giovane

Intanto a Marsala piangono Oriana, che alla passione per la pallavolo abbinava il lavoro in un ambulatorio veterinario. A lei ha rivolto un messaggio il sindaco della cittadina siciliana, Massimo Grillo: “Oggi la nostra comunità è profondamente colpita dalla tragica notizia della perdita della giovane Oriana Bertolino. A soli 31 anni, Oriana ha perso la vita in un tragico incidente a Malta, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che la conoscevano. In questi momenti di dolore e sconforto desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini marsalesi, il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Oriana. Possa Oriana riposare in pace e la sua famiglia trovare la forza per affrontare questo immenso dolore”.

Morte Bertolino, Fipav Sicilia e Marsala Volley in lutto

Messaggi di cordoglio, attraverso i social, sono arrivati anche dalla Fipav Sicilia. Questa la nota firmata dal presidente del comitato regionale, Antonio Locandro: “La notizia della tragica e prematura scomparsa di Oriana Bertolino, 31 anni, amante della pallavolo, giocatrice ed allenatrice, colpisce tutti noi profondamente. Il Presidente Antonio Locandro, l’intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia si stringono al dolore della mamma e del fratello di Oriana, della società Marsala Volley e di tutti i suoi affetti, in questo momento di profondo dolore”.

Sconvolto anche il presidente del Marsala Volley, Massimo Alloro: “È difficile scrivere in questo momento nel ricordo di una giovane anima rubata alla vita. Sembra un luogo comune dire di lei che fosse un cuore di ragazza, sensibile, intelligente, dedicata allo studio e con uno spirito libero e dotata di quella sana curiosità che la spingeva sempre alla ricerca del nuovo. Amava lo sport, la pallavolo in particolare, ma il suo grande amore erano gli animali, cagnolini, gattini questo la dice lunga sul suo animo gentile. Ti ricorderemo sempre e staremo sempre pronti a portarti da esempio per le nuove generazioni. Ciao Oriana”.