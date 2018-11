Mamma Rossi: "I miei due fenomeni"

Stefania Palma, mamma di Valentino Rossi e Luca Marini, in una intervista a Il Resto del Carlino commenta felice la prima vittoria di Luca, festeggiato come non mai dal fratello dopo il traguardo.

"Bella la prima vittoria di Luca e ci poteva stare anche quella di Valentino. Ho paura? Non ho mai avuto paura, certo so che la velocità è pericolosa, ma non ho paura. Se mi sono abituata? No, questo mai, a questi tipo di cose che riguardano non uno ma due figli, non ci si abitua mai".

Stefania si è gustata in televisione l'abbraccio tra i due fratelli: "Certo, mancavo solo io, ma sono troppo mammona ed è meglio che fossi qui. Lo sport è fatto anche di questo. Luca consacrato? Adagio, una cosa alla volta, adesso ha tutto l’inverno per pensarci e per continuare a lavorare".

Luca ha seguito le orme di Valentino: "All’inizio non ci pensavo affatto, lui era bravo a scuola, me lo figuravo all’università. Oggi che, lui e Valentino, li vedo lavorare insieme, studiare insieme le soluzioni, condividere una passione comune, mi sono reso conto che anche questo apre la mente come la scuola".

Poi svela: "Faremo una festicciola appena ritornano a casa. Abbiamo già fatto festa per telefono. I Gran Premi? Solo Misano. Preferisco seguire le gare da casa".

