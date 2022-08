Man City, Guardiola: "Vorrei che Bernardo Silva restasse qui"

05-08-2022 14:21

Sta per partire la nuova stagione della Premier League. Il Manchester City campione d’Inghilterra in carica debutterà domenica contro il West Ham, ma per Pep Guardiola c’è ancora una priorità sul mercato: “Mi piacerebbe che Bernardo Silva giocasse ancora qui, per me è un giocatore speciale nello spogliatoio – ha spiegato il tecnico spagnolo -, ma non so cosa accadrà”.

“Se dovesse rimanere, sarebbe perfetto. Se invece se ne andrà, è perché il calcio è così. Se il giocatore ha certi desideri, non sono io a doverlo fermare – ha aggiunto Guardiola -. Per me Bernardo è un giocatore importante, speciale e da quanto ne so al Manchester City non è arrivata ancora nessuna offerta. Si sta allenando molto bene ed è pronto per domenica”.

