Man United: accordo con l'Ajax per Lisandro Martinez

Il Manchester United è vicinissimo alla chiusura delle trattative per Lisandro Martinez che oggi è stato esentato dall’allenamento dei lancieri, proprio per preservarlo in vista dell’imminente cessione ed evitare quindi possibili infortuni.

I Red Devils hanno accontentato l’Ajax: il club olandese riceverà infatti i 50 milioni di euro richiesti per il cartellino del difensore argentino.

Lo riporta talkSPORT aggiungendo che Martinez è pronto a unirsi allo United già nel weekend nella tournée prevista in Australia. Accontentato pertanto Erik ten Hag, che lo ha allenato all’Ajax nelle passate tre stagioni e che lo ha voluto fortemente, scartando altre ipotesi.

