Man United, CR7 abbandonato anche nel derby: Ten Hag lo mette in panchina

02-10-2022 15:25

“Cristiano Ronaldo abbandonato da Ten hag”. Queste sono le parole che il Daily Mail utilizza oggi per descrivere la situazione di Cristiano Ronaldo, relegato dal. tecnico Ten Hag in panchina anche oggi in occasione del derby di Manchester contro il City.

Ormai la panchina del fenomeno di Madeira non fa neanche più notizia, tuttavia rimane davvero strano vedere un cinque volte pallone d’oro essere messo da parte in questo modo. Non a caso Ronaldo ha provato fino all’ultimo a lasciare Old Trafford e, nonostante le smentite della società, pare altamente probabile che CR7 provi ad andarsene anche durante la prossima sessione invernale di mercato.