Man United, Varane carico: "Impazienti di lavorare con Ten Hag"

18-06-2022 16:29

Raphael Varane è entusiasta della prospettiva di un “nuovo inizio” del Manchester United sotto la guida di Erik ten Hag: il vincitore della Coppa del Mondo 2018 spera di vivere una seconda stagione di maggior successo all’Old Trafford.

Varane, quattro volte campione d’Europa, ha lasciato il Real Madrid per approdare allo United lo scorso agosto, ma ha vissuto una stsgione frustrante con i Red Devils che hanno lottato per il sesto posto dopo il passaggio tra Ole Gunnar Solskjaer con Ralf Rangnick.

Varane ha collezionato 29 presenze in tutte le competizioni durante la sua prima stagione con lo United, contribuendo solo a sei clean sheet mentre la squadra ha chiuso con il più basso numero di punti in Premier League della sua storia (58).

Ma la nomina dell’ex allenatore dell‘Ajax Ten Hag ha alimentato la speranza che lo United possa migliorare nella prossima stagione e Varane ha parlato della voglia della squadra di lavorare con l’olandese.

“È una nuova stagione, è un nuovo inizio, quindi tutti sono entusiasti di conoscere il nuovo manager”, ha dichiarato ai canali media del club. “Ovviamente vogliamo fare bene e vincere tutte le partite, per questo dovremo prepararci per la nuova stagione e credo sia importante allenarci duramente e farci trovare pronti”.

Lo United aprirà la sua campagna di Premier League 2022-23 in casa del Brighton and Hove Albion il 7 agosto, ma prima intraprenderà un tour pre-stagionale in Asia e Australia.

La prima uscita sotto la guida di Ten Hag vedrà lo United incontrare i vecchi rivali del Liverpool in Thailandia il 12 luglio, e Varane afferma che il lavoro pre-stagionale della squadra si rivelerà cruciale se si vorrà partire alla grande il prossimo anno.

“Vogliamo essere pronti per la nuova stagione”, ha continuato. “Dobbiamo lavorare molto duramente e ci saranno molti allenamenti e molte partite, quindi penso che sarà interessante e un grande momento per lavorare duramente e prepararsi per la stagione. Penso che sia un’atmosfera diversa, è la preparazione estiva, quindi dobbiamo metterci in forma, dobbiamo prepararci. Penso che sia sempre emozionante giocare davanti ai nostri tifosi in tutto il mondo, è una bella esperienza per noi, ed è un buon momento per preparare la stagione”.