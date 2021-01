Manchester City, contatto con positivo per Sergio Aguero

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato delle condizioni di Sergio Aguero, venuto sfortunatamente in contatto con un positivo al Coronavirus. Queste le sue parole:

“Sfortunatamente è entrato in contatto con una persona che è risultata positiva, per questo dovrà isolarsi per qualche giorno. È negativo, credo che anche oggi sia negativo. Il protocollo però prevede che in certi casi ci si debba isolare; in altri magari siamo a contatto con altre persone ma continuiamo a giocare a calcio. In questo caso, sfortunatamente, non ha potuto giocare. Per quanto riguarda il suo ritorno non saprei, faremo ciò che ci dicono la società, le autorità sanitarie, la Premier League. Seguiremo le regole”.

OMNISPORT | 11-01-2021 12:53