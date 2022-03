Manchester City, Guardiola: "Per Zinchenko momento duro"

08-03-2022 19:24

In vista del match di Champions contro lo Sporting Lisbona, Guardiola è intervenuto in conferenza stampa: “Ho solo 14 giocatori di movimento a disposizione, abbiamo qualche problema fra squalificati e infortunati. Abbiamo giocato una partita incredibile all’andata, vincendo 5-0, ma non abbiamo ancora finito il nostro compito. Mancanza di concentrazione da parte nostra dopo la vittoria di Lisbona? I ragazzi non ci devono nemmeno pensare”.

In campo ci sarà l’ucraino Zinchenko: “Per lui è un momento difficile – ammette Guardiola – ma penso che sarà pronto nel caso debba giocare. Panchina per De Bruyne perché diffidato? Direi proprio di sì”.

