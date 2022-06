Manchester United, anche Juan Mata lascia il club

02-06-2022 18:36

Il Manchester United ha confermato la partenza di Juan Mata dopo otto anni e mezzo di permanenza nel club. Il 34enne ha collezionato 285 presenze con lo United dopo il suo ingaggio sotto la guida di David Moyes nel gennaio 2014.

Vincitore della Coppa del Mondo e di Euro 2012 con la Spagna, Mata ha aiutato i Red Devils a conquistare l’Europa League e la EFL Cup nel 2016-17, oltre a segnare il pari nella finale di FA Cup contro il Crystal Palace nel 2015-16.

“Grazie per aver dedicato otto anni della tua carriera allo United, Juan. Tutti al club ti augurano il meglio per il futuro”, ha dichiarato il club in un comunicato.

Mata ha aggiunto: “Volevo dire grazie di cuore a tutti voi per il vostro sostegno nel corso degli anni, e soprattutto durante i momenti difficili che abbiamo vissuto insieme”.

Mata ha lottato per ottenere minuti nella scorsa stagione sia sotto Ole Gunnar Solskjaer che sotto Ralf Rangnick, tuttavia, e diventa il terzo centrocampista ad annunciare la sua partenza dal club in meno di 24 ore.

Nel quadro della ristrutturazione operata dal nuovo manager Erik ten Hag, lo spagnolo lascerà il club insieme a Paul Pogba e Jesse Lingard, che lo United ha confermato mercoledì di voler lasciare andare via alla scadenza del contratto.