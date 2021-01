Manchester United, Bailly dà il benvenuto ad Amad Diallo

Adam Diallo ha appena fatto un salto gigantesco. Oggi infatti è diventato ufficialmente un giocatore del Manchester United, venduto dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. In questa nuova avvenutra è già pronto ad aiutarl oEric Bailly, difensore dei Red Devils ultimamente molto sfortunato con gli infortuni. Il difensore si è detto pronto nel dare una mano al giovanissimo gioocatore appena arrivato, ricordando alcune leggendde del passato che hanno fatto lo stesso con lui:

“Conosco Amad e ci parlo spesso. È un giocatore giovane ma con del buon talento. Sappiamo che è importante mantenere la calma con i nuovi ragazzi, specie se giovani. Penso che farà bene ma è importante, ripeto, mantenere la calma con lui. Personalmente sono pronto ad aiutarlo. Sono pronto ad aiutare ogni giocatore in generale. Per me avere questo ruolo è molto importante perché quando sono arrivo qui, in rosa c’erano calciatori di grande esperienza come Rooney, Ibrahimovic e Antonio Valencia. Giocatori come loro che mi hanno aiutato fin da subito. Quindi quando arrivano giovani giocatori, è molto importante aiutarli. Se ho sentito Amad in questi giorni? Sì, è molto felice di venire qui al Manchester United. Parlo con lui e la sua famiglia. Tutto lo aspettiamo”.

OMNISPORT | 08-01-2021 12:16