Manchester United, Bruno Fernandes: "Non so cos'ha per la testa Cristiano Ronaldo"

20-07-2022 23:09

In un’intervista a “The Athletic”, Bruno Fernandes ha parlato, tra le altre cose, di Cristiano Ronaldo, che non si è ancora presentato agli allenamenti del Manchester United, a suo dire per problemi familiari. “L’unica cosa che ho chiesto a Cristiano quando non si è fatto vivo è stata se tutto andava bene con la sua famiglia, me lo ha spiegato e nient’altro – ha detto il fantasista portoghese -. Non so cosa abbia detto alla società o all’allenatore o cosa gli passasse per la testa, ma dobbiamo rispettare i suoi spazi’.