Manchester United: pronti 60 milioni per Bastoni

25-05-2022 13:56

Chiusa la stagione al secondo posto, per l’Inter si apre una finestra di mercato importante.

Archiviati i due successi come la Supercoppa italiana e Coppa Italia conquistate contro la rivale di sempre, la Juventus, la società nerazzurra sta cercando di migliorare una rosa già piuttosto competitiva. Il sacrificato per fare cassa nel club meneghino, potrebbe essere un difensore: il maggiore indiziato è Alessandro Bastoni.

Proprio il giovane nerazzurro ha attirato su di sè le attenzioni del nuovo tecnico dello United. Erik Ten Hag è infatti un grande estimatore di Bastoni e lo vorrebbe portare a Old Trafford per qualità caratteriale e tecniche.

In Premier però non ci sono solo i Red Devils a volere Bastoni. Anche il suo vacchio allenatore, Antonio Conte, con cui ha vinto il tricolore lo scorso anno, vorrebbe imbastire una trattativa per portarlo al Tottenham.

Si prospetta un’estate caliente per il difensore nerazzurro, pronto a vivere un’avventura al di fuori dei confini italiani.