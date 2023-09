Mancini in Arabia, la Figc valuta la richiesta dei danni e alla Ryder Cup c’è l’incontro con Gravina

Roberto Mancini ha cambiato vita e lo ha fatto di colpo. La storia d’amore con l’Italia e la nazionale si è interrotta in modo brusco, in un pomeriggio d’estate mentre l’attenzione di tutti era diretta sulle vicende di calciomercato. Una storia che ora rischia di avere ancora una coda con la Figc che potrebbe ancora decidere di richiedere un risarcimento danni all’ex commissario tecnico.

A intervenire nella vicenda è Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, che all’uscita del Consiglio Federale della Figc viene sollecitato dai cronisti sull’argomento.

Non sappiamo ancora se la Federazione richiederà un risarcimento a Mancini. Siamo in una fase interlocutoria, in questo momento ci sono dei tecnici che stanno valutando il caso e decideranno se ci sono le condizioni e le possibilità per una scelta del genere, scelta che poi spetterà al Consiglio federale. Non si possono fare passi avventati in una situazione del genere.