Mancini nel mirino dei tifosi: Che errore, la fortuna sta per finire

Sono bastati due pareggi, contro Bulgaria e Svizzera, per cominciare a far scolorire il tricolore. L’Italia di Mancini delude nelle gare di qualificazioni ai Mondiali e il ct eroe di Wembley entra nel mirino della critici dei tifosi. Sui social è un coro a senso unico: al Mancio viene rimproverato di aver lasciato un tempo intero in panchina Federico Chiesa, l’unico in grado di rendersi veramente pericoloso in un attacco dove Immobile continua a non segnare e Berardi e Insigne appaiono evanescenti.

I tifosi attaccano Mancini per aver lasciato fuori Chiesa

Fioccano i commenti: “Ma come si fa a tenere un tempo Chiesa in panchina in una partita quasi decisiva, Mancini è fortunato ma nella vita non si deve esagerare” o anche: “Chiesa lo tengono in panchina tutto il tempo così poi in campo si scatena. Ti ho capito, Mancini… ma quanto durerà sta tattica? Secondo me, prima o poi, si rompe i co… Dagli il posto che gli spetta. Levaglielo sto guinzaglio…” e poi: “Non mettere Chiesa dall’inizio si è rivelata una ca… gigantesca”.

Non sono solo gli juventini a reclamare un posto assicurato al figlio d’arte: “Mezz’ora di partita giocata e forse un passaggio ricevuto. Parlo di Chiesa. In questa squadra non vorrei ci fossero giocatori gelosi di lui e del fatto che ultimamente è l’unico capace di risolverla” o anche: “Se sulle imbucate del primo 1T ci fosse stato Chiesa, staremmo parlando di un’altra partita. Mai togliere i migliori della partita giocata 3 giorni prima” oppure: “A me Federico Chiesa pare l’unico dei giocatori offensivi dell’Italia che ha veramente quel qualcosa in più per fare la differenza, a livello europeo intendo. Gli altri patiscono di più la fisicità degli avversari, specie quando la nostra condizione è inferiore” e infine: “Se continui a sbagliare formazione iniziale, non è detto che poi avvenga il miracolo”

SPORTEVAI | 06-09-2021 08:46