Mandalika, cancellata la Super pole: Razgatlioglu vede il titolo

Inizia con un fuoriprogramma il weekend del GP dell’Indonesia, ultima prova del Mondiale 2021 di Superbike.

A causa di un violentissimo nubifragio abbattutosi sul circuito di Mandalika, infatti, gli organizzatori hanno deciso di rinviare la manche in programma sabato.

La decisione è arrivata dopo un’ora di vana attesa di miglioramenti delle condizioni meteo, ma a nulla è servito il rinvio di un’ora, dalle 8 alle 9 italiane, della partenza di gara-1.

Il nuovo calendario del weekend prevede quindi che gara-1 si disputi nella notte italiana di domenica, mattina indonesiana, mentre gara-2 resta fissata per le 8 italiane, le 15 locali di domenica, con conseguente cancellazione della Superpole Race.

Questo stravolgimento non farà certo piacere a Jonathan Rea, che deve recuperare 30 punti a Toprak Razgatlioglu per non cedere lo scettro di campione del mondo che detiene da sei anni: senza i 12 punti della gara sprint, infatti, scendono da 60 a 52 i punti a disposizione nel weekend indonesiano. Il turco della Yamaha vede il traguardo…

