Mandanda, gaffe su Milik

La super sfida contro il Paris Saint-Germain arriva in un momento molto delicato per l’Olympique Marsiglia, dove si stanno vivendo giorni ad alta tensione.

Prima la violenta contestazione dei tifosi con tanto di assalto al centro sportivo e rinvio della partita contro il Rennes, poi le dimissioni dell’allenatore Villas-Boas, ancora senza successore.

Insomma, non l’inserimento più facile possibile per Arkadiusz Milik, che è comunque riuscito ad andare in gol al debutto nel 2-2 contro il Lens.

A tal proposito ha preso la parola Steve Mandanda.

Il portiere, capitano e bandiera dell’OM ha scherzato sul tema…: “Con Milik abbiamo scherzato sulle ultime cose successe, gli ho detto ‘Benvenuto al Marsiglia’…. In realtà ha vissuto cose analoghe al Napoli, un club molto simile al Marsiglia”.

“Arkadiusz è un giocatore con personalità ed esperienza, non penso sia rimasto scioccato da quanto accaduto. Siamo contenti di averlo con noi, è un ottimo giocatore e lo ha dimostrato nell’ultima partita. Spero riesca a dare un contributo importante da qui in avanti”.

OMNISPORT | 05-02-2021 22:21