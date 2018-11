Mandzukic capitano in campo e fuori: “Juve, che onore”

Mario Mandzukic è un leader. Le sue parole sui social lasciano il segno, proprio come i suoi gol: “Un grande onore vestire la fascia da capitano della Juve. Posso solo ringraziare il nostro staff e i miei compagni per la fiducia. Mi sento un vero juventino con o senza la fascia, il mio compito è dare sempre il massimo per questa maglia rappresentativa. Felice di poter festeggiare questo momento di orgoglio con un’altra vittoria importante! Forza Juve!”.

CUORE DI CAPITANO – Contro la Spal, per la prima volta Mario Mandzukic ha vestito la fascia di capitano della Juventus. Un dettaglio, in fondo, visto che più e più volte il croato si è caricato la Vecchia Signora sulle spalle, sbrogliando situazioni difficili e risolvendo pratiche spinose. È accaduto in parecchie occasioni nei tre anni e mezzo (quasi) in cui l’ex centravanti di Wolfsburg, Bayern e Atletico ha giocato nella Juve. Sacrificandosi, giocando spesso e volentieri lontano dalla porta, sulla fascia, o partendo dalla panchina senza mai fiatare. Anche se quest’anno le cose sembrano essere cambiate.

ATTACCANTE VERO – Con l’arrivo di Ronaldo e l’addio a un centravanti d’area come Higuain, Mandzukic sembra aver riscoperto quel senso del gol che non aveva mai perso, ma che aveva dovuto forzatamente mettere in secondo piano nelle ultime stagioni, quando la sua importanza nell’economia del gioco juventino è stata soprattutto tattica. Le cifre parlano per lui. In dieci partite di campionato Mandzukic ha già messo a segno sei gol, uno in più di quelli realizzati in tutto il torneo scorso. Al prossimo raggiungerà i sette gol della stagione 2016-17, mentre il suo record realizzativo – dieci gol nel 2015-16 – non è poi così lontano. Dettagli, in fondo. Perché non contano i successi personali, ma le vittorie della squadra. Alla Juve funziona così. E Mandzukic lo sa.

SPORTEVAI | 25-11-2018 10:05