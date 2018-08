Mandzukic, post galeotto con Modric: è bufera social

Cristiano Ronaldo sarà anche il più forte calciatore del mondo e Mario Mandzukic è pronto a lottare per un posto da titolare nell’attacco della nuova Juventus, affollatissimo anche dopo la partenza di Higuain, e a sacrificarsi sul campo per far segnare tante reti al portoghese e spingere la Juventus verso il sogno chiamato Champions League. L’attaccante croato, però, non sembra voler rinunciare facilmente al ruolo di idolo dei tifosi bianconeri. Anzi, l’intenzione è quella di rafforzarlo, non solo grazie alla consolidata generosità che l’ex di Bayern Monaco e Atletico Madrid mette sempre sul campo. Così dopo il post su Instagram a poche ore dalla fine delle vacanze (“La vita è un affare in bianco e nero”), Super Mario è riuscito a fare anche meglio, coinvolgendo nelle proprie fatiche social pure Luka Modric.

I due amici e compagni di Nazionale compaiono infatti in foto insieme in un altro post su Instagram dell’attaccante della Juventus, dal contenuto inequivocabile: “È stato fantastico condividere le emozioni del Mondiale con un compagno e un amico come Luka Modric. Una bellissima estate è alle spalle, ora è tempo di tornare nei rispettivi club”. Non c’è bisogno di didascalie, quelle le hanno messe i tifosi della Juventus e dell’Inter come commenti al post: in estasi i bianconeri grazie all’”invito” di Mandzukic al centrocampista a restare al Real Madrid, infuriati quelli nerazzurri, che continuano a sognare il grande colpo. Va detto a proposito, se può essere indicativo, che Modric non ha messo il like al post dell’amico, un altro segnale che fa sperare i tifosi dell’Inter che attendono l’incontro della verità tra Florentino Perez e il giocatore, che potrebbe comunicare la volontà di cambiare aria. Intanto, secondo 'Marca', i campioni d’Europa starebbero già pensando ai possibili sostituti: in corsa Thiago Alcantara, Christian Eriksen e Sergej Milinkovic-Savic.



SPORTAL.IT | 07-08-2018 23:30