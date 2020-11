Maradona, Gattuso si commuove: le parole del tecnico del Napoli

Il Napoli batte 2-0 il Rijeka nel segno di Diego Armando Maradona. Il San Paolo è vuoto, ma pieno di emozioni soprattutto all’esterno. Emozioni che sente anche Gennaro Gattuso, che a ‘Sky Sport’ ha voluto omaggiare Diego.

“Ho tanti bei ricordi, ho parlato tante volte con Diego, ho cenato un paio di volte con lui – ha detto -. E’ morto, ma non morirà mai. Ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata, ma per ciò che ha fatto rimarrà sempre lì. Il rammarico è che gli volevo dare qualche scarpata da giocatore, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Va a fare compagnia a tante persone e a mia sorella. Va bene così”.

Il tecnico degli azzurri si è augurato di potergli dedicare un trofeo nei prossimi mesi: “Già da ieri sera in ritiro si vedeva che la città respirava un’aria diversa dal solito. Qui Diego non è stato soltanto quello che ha vinto, ma anche l’orgoglio di questa città. Si continuerà a parlare di lui. Abbiamo tanti impegni, giocheremo ogni tre giorni. Lo rispetteremo, sperando di potergli dedicare qualcosa di importante”.

Gattuso ha chiuso parlando del campo e del momento della squadra, dopo la sconfitta interna subita contro il Milan in campionato: “Non voglio che siano tutti professorini che giudicano il compagno. Sanno come la penso, ho rotto le scatole a tutti in allenamento. Abbiamo fatto 8 vittorie e 3 sconfitte finora. Possiamo perdere ancora tante partite, ma voglio vedere la mentalità di aiutarsi. Questa squadra ha un potenziale enorme”.

OMNISPORT | 26-11-2020 23:59