Maradona o Ronaldo? Albiol esalta i napoletani

Tra gli ex compagni di Cristiano Ronaldo al Real Madrid c’è anche Raul Albiol. Il difensore del Napoli e della nazionale spagnola ha condiviso lo spogliatoio dei blancos con l’attaccante della Juventus tra il 2009 e il 2013.

Abbastanza per dire di conoscere bene il portoghese, ovviamente non per prendere posizione sul delicato momento extra-campo che sta vivendo il giocatore, ma sufficiente per esprimersi sul paragone che l’arrivo in Italia di Cristiano ha suscitato, ovvero quello con lo sbarco in Serie A di Diego Maradona a Napoli.

Albiol ha concesso un'intervista a ‘La Razon’, osservando che "L'arrivo di Ronaldo dà maggiore lustro al campionato, avere uno dei migliori della storia induce tutti a guardare alla Serie A come uno dei più importanti campionati ed è uno stimolo anche per gli avversari, ma credo sia difficile fare paragoni con l’arrivo di Maradona, perché a distanza di tanti anni Diego continua a essere un idolo a Napoli. Non so se lo stesso accadrà a Cristiano nella Juventus. Maradona a Napoli ha vinto due scudetti e una Coppa Uefa, che qui non erano mai state vinte. La Juve vinceva anche prima di Ronaldo”.



SPORTAL.IT | 10-10-2018 21:35