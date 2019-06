Maradona, terapia choc contro l'insonnia: dorme quattro giorni

Diego Armando Maradona sta affrontando una fase molto delicata della sua vita, professionale e privata: la terapia a cui si sta sottoponendo el Pibe de oro ha la finalità di risolvere, definitivamente, il problema dell’insonnia che lo affligge.

Secondo quanto riferito dall’edizione on line di Clarin, che cita l’avvocato del campione, Matias Morla, Maradona starebbe seguendo un trattamento assai impattante nella sua casa di Buenos Aires con l’obiettivo di superare i problemi legati al sonno che ne pregiudicano la salute.

Lo stesso legale ha spiegato a America Tv il motivo che ha spinto Maradona a sottoporsi a questa cura che ha consentito a Diego di dormire per ben quattro giorni consecutivi.

“L’ultima volta che ho visto le ragazzeè stato quando mi hanno chiesto dollari – ha confidato all’amico e avvocato Matias Morla -. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami”, ha confessato l’argentino ricordando quando, a Punta del Este, finì in coma.

L’estate scorsa, Maradonaera stato colto da un malore durante la partita dei Mondiali tra Argentina e Nigeria. Nulla di grave, come specificato da lui stesso in diretta tv, ma pur sempre un episodio da approfondire. Poi l’artrosi e il deterioramento della cartilagine fino all’emorragia gastrica che lo aveva costretto al ricovero, lo scorso gennaio.

