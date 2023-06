Marcell Jacobs finalmente pronto al debutto? Intanto è fuori dalla 4x100

L'azzurro dovrebbe prendere parte alla quarta tappa della Diamond League a Parigi

07-06-2023 15:00

Marcell Jacobs venerdì 9 giugno farà il suo agognato e atteso debutto stagionale? Dopo i forfait di Rabat e del Golden Gala nella tappa di Parigi della Diamond League dovrebbe finalmente correre i primi 100 dell’anno.

Jacobs pronto per Parigi?

Marcell Jacobs è pronto a correre il primo 100 del 2023? Le ultime apparizioni del campione azzurro sono relative alla stagione indoor. Il suo debutto all’aperto e quindi sulla distanza regina dell’atletica era invece previsto nelle scorse settimane, prima a Rabat, in Marocco e poi al Golden Gala Pietro Mennea del 2 giugno a Firenze. Ora però, venerdì 9 giugno, dovrebbe prendere parte alla quarta tappa della Diamond League di Parigi.

I problemi fisici messi alle spalle

Le prime gare dell’anno e così anche il confronto con il nemico Fred Kerley, campione del Mondo in carica, sono state rimandate per problemi fisici. A colpirlo un guaio al blocco lombo-sacrale che il campione di Desenzano del Garda ha preferito curare al meglio. Ora, secondo Agi, lo staff avrebbe confermato la partecipazione in terra francese. Quindi, salvo colpi di scena o altri guai, l’agente delle Fiamme Oro scioglierà le riserve e scenderà in pista alle 22.12 di venerdì.

Niente staffetta

Salta, invece, la sua presenza nella 4×100, che non avrà nemmeno Samuele Ceccarelli, che come ha spiegato il numero uno della Fidal Mei, non ha provato i cambi. Sono invece cinque i convocati dal responsabile della velocità Filippo Di Mulo. Ci sono ancora diversi reduci da Tokyo, ovvero Lorenzo Patta in prima frazione, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu in quarta. Per la seconda frazione, le carte sono Matteo Melluzzo, che ha corso con il quartetto nell’esordio di Firenze, e Marco Ricci, fresco di primato personale nei 200 con il 20.55 di Grosseto e capace di 10.18 ventoso nei 100 metri di Savona tre giorni prima.