Atletica: troppi stop per Jacobs, qualcosa non va. Pronto Ceccarelli

Altro pesante forfait per Jacobs che scatena tanti dubbi e perplessità oltreoceano. Al Gran Gala di Firenze, occhi sull'altra freccia azzurra Ceccarelli.

01-06-2023 08:54

Marcell Jacobs non parteciperà neppure al Golden Gala di Firenze. Un forfait pesante per il campione olimpico che ha generato tanti dubbi oltreoceano. Per fortuna Samuele Ceccarelli è carico.

Jacobs, ennesimo forfait: lista infortuni lunga

L’ultima volta che Marcell Jacobs ha corso i 100 metri risale agli Europei dello scorso 16 agosto (medaglia d’oro). Da lì in poi, tanti problemi per l’azzurro che ha dovuto rinunciare a diversi appuntamenti.

Ora è arrivato il forfait al Golden Gala di Firenze. Una notizia shock che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti appassionati di atletica che già pregustavano la sfida tra Marcell Jacobs e Fred Kerley. Niente da fare. I postumi di un leggero blocco lombo-sacrale l’hanno portato a dire di no anche al Golden Gala di Firenze. La lista degli infortuni si fa sempre più lunga e preoccupante

Infortuni Jacobs, non mancano le critiche oltreoceano

Erano tanti, non solo Fred Kerley, pronti a sfidare Marcell Jacobs al Golden Gala di Firenze. La mancata partecipazione del campione olimpico azzurro ha scatenato tanti dubbi e critiche. Michael Johnson, leggenda dell’atletica statunitense, è stato piuttosto chiaro: “Sono in tanti a essere delusi dai forfait alla vigilia di scontri di alto profilo. Ma ci sono alcuni atleti che non riescono proprio a sfuggire agli infortuni cronici e Jacobs è uno di questi“.

In tanti puntano il dito contro Marcell Jacobs. C’è chi critica il suo modo di prepararsi per i grandi appuntamenti e chi, mosso da invidia, non l’ha mai sopportato, insinuando che non sia all’altezza. Fino ad ora, Marcell Jacobs ha sempre risposto in pista. La speranza è che possa farlo ancora, presto. Dimenticando tutti i problemi fisici che lo stanno condizionando da tanto tempo.

Golden Gala di Firenze, la fiducia di Ceccarelli

Complice il forfait di Marcell Jacobs, tutti i riflettori del Golden Gala di Firenze saranno su Samuele Ceccarelli, chiamato a tenere alto l’onore azzurro. L’oro europeo dei 60 indoor è all’esordio in Diamond League.

“Mi metterò alla prova, con me stesso e con gli altri. Anche se, dato il contesto, penserò solo alla mia gara, senza farmi schiacciare dal peso dei nomi altrui. Assenza Marcell Jacobs? Sono molto dispiaciuto per lui. So cosa vuol dire doversi misurare con gli infortuni. Spero si riprenda in fretta”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.