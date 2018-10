Marcelo, clamoroso sfogo sulla Juventus

Quella di martedì non è stata una serata come le altre per il terzino del Real Madrid Marcelo, da tempo obiettivo della Juventus. Un gol dell'esterno brasiliano ha permesso ai blancos di piegare il Viktoria Plzen e di scongiurare, almeno per ora, l'esonero del tecnico Lopetegui, ma nel dopo gara il giocatore si è mostrato tutt'altro che sereno, come ha testimoniato il suo sfogo davanti ai microfoni dei giornalisti.

Marcelo in particolare si è scagliato contro chi critica le sue prestazioni e quelle della squadra: "Beh, quando non si vince diventa tutto più difficile, ma siete voi giornalisti ad aver parlato di crisi. Voi volete creare danni nello spogliatoio, tutti i giornalisti cercano di farlo. Forse perchè siete invidiosi di non saper giocare a calcio…".

Poi si sfoga anche contro le voci di mercato che lo riguardano: "A volte leggo cose che non credo siano giuste, ma a me in fondo non dà fastidio nulla. A me non mi scompone nulla, neanche le voci sulla Juventus, io continuo a dare tutto per il Real. Non ho ricevuto nè ascoltato nessuna offerta dalla Juventus. Impossibile trovare qualcuno più madridista di me. E comunque ho un contratto con il Real…".

Dopo il gol, Marcelo ha festeggiato indicando lo stemma, come dire "resto qui". Ma il pubblico nonostante la vittoria ha fischiato senza pietà la squadra per la prova poco brillante: "Qui hanno fischiato sempre, anche contro tutti i fenomeni che sono passati…". Marcelo nel finale è dovuto uscire dopo un brutto intervento nei suoi confronti: il Clasico di domenica contro il Barcellona è a rischio.

Queste le parole di Lopetegui dopo il match: "Sono contento della vittoria, magari non si vede perché sorrido poco. Apprezzo la preoccupazione, ma sto bene. Sono più felice, molto più che contro il Levante. Se ci sarò nel Clasico? Non è una domanda da fare a me. io penso a preparare la partita di domenico, che è molto importante e andremo a giocarcela con molta ambizione".

SPORTAL.IT | 24-10-2018 09:55