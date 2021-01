Marchetti di Sky: "Calhanoglu? Necessario altro incontro"

In casa Milan non si è ancora risolta la questione del rinnovo di Hakan Calhanoglu. Oggi, a Sky Sport 24 ne ha parlato il giornalista Luca Marchetti che ha sottolineato come ancora non si sia risolto il nodo tra le due parti.

“Balla ancora un milione, un milione e mezzo che non è pochissimo. In un contesto in cui il Milan ha una sorta patto per cui si può sforare il tetto ingaggi, che è di 3 milioni-3 milioni e mezzo, tranne che per Ibra e per Donnarumma non è poco una differenza del genere. Bisognerà essere anche abbastanza creativi oltre che cercare di venirsi incontro. Da una parte uno sforzo economico, da una parte una piccola rinuncia, dall’altra dei bonus legati a prestazioni, vittorie che chiaramente possono aumentare il fatturato del Milan”.

OMNISPORT | 13-01-2021 19:58