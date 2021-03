Marchisio candidato sindaco? I tifosi si schierano così

Dal centrocampo della Juventus alla scrivania di Sindaco di Torino. Un salto senza rete quello che potrebbe prospettarsi per Claudio Marchisio. L’ex giocatore bianconero, che da quando ha smesso col calcio ha provato diverse esperienze compresa quella di commentatore per la Rai, nei giorni scorsi aveva aperto le porte alla politica, dicendosi disponibile per prendersi le sue responsabilità di cittadino e l’idea non è caduta nel vuoto.

Il Pd vuole candidare Marchisio a sindaco

Come riporta anche la Stampa il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha chiesto infatti al Pd piemontese di verificare la disponibilità dell’ex calciatore juventino, complice anche il fatto che le amministrative slitteranno, con molta probabilità, a dopo l’estate (ipotesi ottobre), Marchisio, spiega il quotidiano torinese, starebbe prendendo in considerazione l’offerta.

I tifosi bocciano l’idea Marchisio sindaco

I tifosi preferivano Marchisio in campo o tutt’al più come opinionista televisivo e sui social si sfogano: “Io ad un calciatore privo di qualunque esperienza politica non gli affiderei manco la chiave della cassetta della posta” o anche: “Dopotutto è il perfetto Radical chic.” oppure: “Credo che per fare il sindaco di una metropoli ci voglia esperienza. Cercare consensi candidando un ex calciatore è davvero squallido” e ancora: “È il modo per scoprire se Torino è bianconera o granata come dicono” e infine: “Mi stava simpatico”.

SPORTEVAI | 04-03-2021 10:10