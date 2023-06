Marco Bezzecchi: "Non ho il passo, faccio troppa fatica"

Il centauro della Ducati VR46 è arrivato settimo nella gara sprint al Sachsenring

17-06-2023 17:29

Il centauro della Ducati VR46 Marco Bezzecchi a Sky ha commentato con un certo scoramento il suo settimo posto nella gara sprint del Gp di Germania: “Diciamo che il mio sabato non è iniziato nei migliore dei modi già dalle qualifiche. Avevo in canna un grande tempo, ma una bandiera gialla me l’ha fatto cancellare. Se fossi partito dalla pole position, o dalla prima fila, forse avrei fatto un’altra gara ma, sinceramente, già ieri facevo parecchia fatica a livello di passo e non sono migliorato. A livello di giro secco vado bene, ma sul resto no”

Il pilota riminese spera di migliorare in vista della gara: “Su questa pista si sta quasi sempre in piega e, a livello di grip con la gomma soft, sono in difficoltà. Non perchè manchi, ma perchè ce n’è troppo. Faccio fatica a girare la moto perchè quando mi trovo in percorrenza il grip mi manda largo, per cui devo combattere con lo sterzo per rimanere in traiettoria. Non riesco a guidare pulito e faccio fatica. Confido che domani, con la gomma media, possa migliorare questa situazione”.