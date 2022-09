Marco Bezzecchi rinnova con il Mooney VR46 fino al 2023

08-09-2022 14:44

Il 2022 è stato il suo primo anno da rookie per Marco Bezzecchi in MotoGP che, in sella alla Ducati GP21 del team Mooney VR46, ha dimostrato di possedere doti di guida non comuni, nonostante la poca esperienza nella classe regina.

Il podio di Assen non è arrivato certo per caso e così non arriva per caso anche il rinnovo contrattuale del pilota romagnolo fino al 2023 con la squadra gestita dal gruppo imprenditoriale di Valentino Rossi. Bezzecchi, è un rider che è cresciuto nell’Academy del “Dottore”, e come obiettivo primario cerca di dare continuità alla propria crescita e la squadra in cui si trova adesso.

“Sono molto contento di poter annunciare ufficialmente che il contratto firmato lo scorso autunno era strutturato su due stagioni e che nel 2023 continuerò a correre per il Mooney VR46 Racing Team in sella a Ducati! Sono molto orgoglioso di poter correre per Valentino Rossi e la VR46 Riders Academy che da sempre mi sostengono insieme a tutti i partner della squadra e personali“, ha dichiarato un soddisfatto Marco Bezzecchi.