Michele Marcolini tesse le lodi del Pisa, prossimo avversario del suo Chievo al ‘Bentegodi’. “Darà fastidio a tutti – dice il timoniere dei veneti – ha fatto una seconda parte di stagione in serie C straordinaria e mantenendo in estate una base che era ottima sta continuando a fare bene. Quando costruisci qualcosa dalle basi i valori rimangono”.

“Il Pisa è forte, ben allenato da un tecnico che conosco molto bene. E’ squadra fisica e come il suo allenatore ha grande grinta, lascia pochi spazi agli avversari. Ci aspetta una partita difficile non solo perché i nerazzurri hanno 7 punti e subiscono veramente poco in difesa” chiosa Marcolini.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 18:40