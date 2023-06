Marek Hamsik addio al calcio, l'ex Napoli si ritira: "Avventura meravigliosa"

Lo storico capitano dei partenopei, attualmente in forza al Trabzonspor, ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo a fine stagione

01-06-2023 19:23

“Non è stata una decisione facile, ma è così. La mia è stata un’avventura meravigliosa”. Queste le parole del giocatore del Trabzonspor, Marek Hamsik, che l’1 giugno ha annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione in corso, dopo diciannove anni di carriera.

Marekiaro, l’uomo dei record del Napoli

Recordman di presenze con la maglia del Napoli (520), Marekiaro è stato a lungo – per l’esattezza dal 2007 al 2019 – l’idolo dei tifosi partenopei e una delle stelle più splendenti della Serie A. Giocatore simbolo della rinascita dei campani dopo gli anni trascorsi lontano dal massimo campionato italiano, si è distinto per la sua personalità, per la sua correttezza sia in campo che fuori, e per il grande talento, che l’ha portato a fornire innumerevoli assist ai propri compagni e realizzare la bellezza di 121 gol con gli Azzurri.

La parte finale della carriera

A questi record Marek Hamsik, che dopo l’esperienza in Italia è andato a giocare in Cina, Svezia e infine Turchia, aggiunge anche quelli con la Nazionale slovacca, di cui è il recordman sia di presenze (136), sia di reti messe a segno (26). Una carriera ricca di soddisfazioni quella del centrocampista classe 1987, che è sempre riuscito a farsi apprezzare dai propri compagni e dai tifosi, sia come calciatore, che, soprattutto, come persona.

L’omaggio del Napoli al suo capitano

Immediato e inevitabile, l’omaggio del Napoli Calcio per lo storico capitano, colui al quale l’intera piazza è rimasta legatissima in un sentimento condiviso e ricambiato. La società di Aurelio De Laurentiis, tramite il profilo twitter, ha celebrato il suo campione: “Grazie Marek, la tua classe rimarrà nella storia”.