Marelli: Doveri al derby non è bella notizia, tifosi d'accordo

Un semiesordiente come Valerio Marini alla Juventus, Doveri per il derby Milan-Inter: come giudicare le designazioni arbitrali di Rizzoli? Ci pensa come al solito Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, sul suo canale youtube, si dice d’accordo su quasi tutte le scelte ma avanza qualche dubbio proprio sulla partitissima di San Siro.

Per Marelli Di Bello è in calo

Marelli parte dalle prime partite più importanti: “Atalanta-Napoli a Di Bello, una delle due partite principali della giornata: è leggermente in calo nell’ultima parte ma è di grande affidabilità e non dovrebbe avere problemi a dirigere una partita comunque non facile, se non è uno spareggio Champions poco ci manca. Benevento-Roma a Pairetto, impiegato sempre più spesso in partite di prima fascia come accadeva raramente l’anno scorso”.

Marelli contento per Marini alla Juve

Per Juventus-Crotone c’è stata una designazione un po’ a sorpresa: Valerio Marini: “al di là di un piccolo problema fisico, Marini sta arbitrando bene. E’ il primo arbitro della ex Can-B ad arbitrare la Juve. Sulla carta è una partita scontata, giusto che Rizzoli si prenda questo piccolo rischio per testare la crescita di un arbitro.

Doveri reduce da un arbitraggio-no a Napoli

Poi si passa al derby: “Per Milan-Inter è stato scelto Doveri che in questo momento è il n.2 della Can dopo Orsato e quindi a livello assoluto non ci sarebbe nulla da dire, ma è significativo che venga designato per la sfida tra la prima e la seconda (La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1, canale 209 del decoder satellitare.

Qui il link per vedere il derby Milan-Inter in diretta) dopo Napoli-Juve in cui c’è stata la peggior prestazione della sua stagione, significa che la coperta è cortissima”.

“Se non si sono trovate alternative nonostante la sua prestazione non certo eccelsa a Napoli vuol dire che c’è qualcosa che non va – conclude Marelli – e lo dimostra che ci sono anche gli stessi assistenti di Inter-Juve di campionato e coppa Italia. Non trovare su 100 assistenti non trovarne due che possano coadiuvare Doveri mi sembra preoccupante. Mi auguro che vengano trovate delle alternative”.

I tifosi replicano a Marelli

Fioccano le reazioni: “Capisco la sua preoccupazione per il derby di Milano. Qualcosa non quadra” o anche: “Se non era per la Var sabato Doveri avrebbe salvato ancora una volta la Juve!” e infine: “Come mai non è stato scelto Mariani come arbitro per il derby? Secondo me era il migliore in questo momento come per tutto il resto della stagione finora”.

SPORTEVAI | 19-02-2021 11:57