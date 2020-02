Marelli fa chiarezza su mancato rosso a Cuadrado e espulsione Ayè

Come ha arbitrato Chiffi in Juventus-Brescia? Giudizi discordi sull’operato del fischietto di Padova. Probabilmente i bianconeri avrebbero vinto lo stesso ma in tanti hanno contestato le decisioni dell’arbitro sia per una mancata espulsione nelle fila dei campioni d’Italia sia per il rosso ad Ayè che ha stroncato le velleità di rincorsa dei lombardi.

l’OPINIONE – Per Luca Marelli ha sbagliato poco Chiffi, soprattutto negli episodi chiave. L’ex arbitro comasco ha detto la sua a “Tutti Convocati” su Radio 24.

LE DECISIONI – Marelli dice: “Per Cuadrado il cartellino rosso non è in discussione, manca il cartellino giallo. Osservando il video si nota l’imprudenza, ma anche che il giocatore ritrae la gamba al momento del contatto. Il rosso per il Brescia che resta in dieci? E’ una azione potenzialmente pericolosa, nulla da dire. Su Bonucci non c’è rosso perchè non è chiara occasione da rete”.

LE REAZIONI – Il popolo del web però prende le distanze da questi giudizi: “Massimo rispetto per ogni opinione, ma non la ritrae affatto. Al momento dell’impatto é tesissima poi dopo l’impatto ovviamente la gamba subisce il contraccolpo” o anche: “Ritrae la gamba dopo avergli preso la tibia… L’altro giorno ho accoltellato uno, ma ehi… ho tolto la mano dal coltello… quando glielo avevo già infilato, ovviamente”.

IRONIA – Fioccano commenti ironici: “Nella fase immediatamente successiva, non appena Bisoli è stato ricoverato in ospedale” o anche: “Un apostrofo rosa tra le parole ” ti ” e ” asfalto “.

AMMONIZIONI – C’è chi scrive: “Io avrei ammonito il giocatore del Brescia per non essersi scansato” e infine: “Cuadrado continua con interventi killer e tutti continuano a giustificarli… bah vabbe'”.

SPORTEVAI | 17-02-2020 10:17