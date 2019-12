Marelli fa chiarezza sui rigori di Bologna-Milan e trova l'errore

Ha lasciato anche qualche strascico polemico il successo del Milan a Bologna. Nella serata dell’emozione per il ritorno in panchina di Mihajlovic spiccano alcune decisioni dell’arbitro Chiffi che hanno fatto discutere. Anche l’intervento del Var è nel mirino e a fare chiarezza ci pensa l’ex arbitro Luca Marelli.

IL GIUDIZIO – Sul suo blog Marelli tutto sommato promuove la direzione globale di Chiffi, scelto per una gara di prima fascia ma evidenzia tre episodi da rivedere.

PRIMO RIGORE – In occasione del primo rigore, concesso al Milan per fallo di Bani su Piatek, Marelli spiega che Il fallo c’è tutto ed è generato dalla negligenza del difensore che tocca la gamba destra dell’attaccante. Rigore legittimo.

SOLO GIALLO? Il dubbio è sulla sanzione a Bani, che è stato solo ammonito. La spiegazione c’è ed “è nell’attitudine di Bani che, nel corso del contrasto, ha sempre cercato il pallone che non ha trovato per l’opposizione del corpo da parte dell’attaccante, motivo per cui (un po’ per convenzione, un po’ per dinamica generale) la depenalizzazione viene applicata in casi del genere”.

ESAGERATO – Un errore Chiffi lo commette al 20′ quando ammonisce Bennacer dopo un contrasto con Dzemaili: “Non solo l’ammonizione è esagerata ma, in realtà, non c’è nemmeno il fallo”.

SECONDO RIGORE – Infine l’episodio del rigore al Bologna: Al minuto 80 contatto in area tra Hernandez ed Orsolini. Il Bologna reclama un calcio di rigore ma Chiffi lascia proseguire. Marelli scrive: “La posizione di Chiffi è eccellente ma, per un motivo che non riesco a comprendere, lascia proseguire: Dinamica molto simile al rigore concesso nel primo tempo al Milan: Hernandez travolge Orsolini che, con un pizzico di furbizia, aveva coperto il pallone”.

NO VAR – Il rigore arriverà per intervento del Var ma non sarebbe corretto: Alla prima interruzione (pochi secondi dopo) Guida richiama il collega alla “on field review“, Chiffi in pochi secondi cambia la propria decisione ed assegna il (giusto) rigore. Sicuramente un episodio in discontinuità col recente passato (rarissimi i casi di “on field review” su contatti alti) ma oggettivamente una svista del genere non poteva essere confermata dal VAR.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sul web: “Definendo sempre “leggere sviste” gli errori sui gialli, non rischia di sminuire il peso della sanzione? Il giallo rimane un provvedimento che comunque inficia il resto della prestazione. Perché non prevedere meccanismi che possano aggiustare eventuali assurdità (e.g. Bennacer)? ” e infine “Ma la Var non dovrebbe intervenire solo se l’arbitro non ha visto o ha visto male? Perché lui vede e bene quello che succede ma decide di non fischiare (è impossibile che abbia frainteso il contrasto)”.

SPORTEVAI | 09-12-2019 10:48