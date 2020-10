Marelli fa chiarezza sul rosso a Chiesa

Si è guadagnato tutte le prime pagine dei giornali l’arbitro Fourneau che non ha avuto alcun timore reverenziale con la Juventus contro il Crotone ed ha preso decisioni giudicate “impopolari” da quasi tutti. Un rigore concesso senza esitazioni ai calabresi, un gol annullato a Morata per un fuorigioco millimetrico ed un’espulsione comminata a Chiesa per un intervento che non a tutti è parso da rosso. Una prova di carattere sicuramente, ma come ha arbitrato il 36enne di origini francesi che aveva pochissime partite di A alle spalle? Prova a spiegarlo su Facebook Luca Marelli.

Marelli non ha dubbi: giusto il rosso a Chiesa

L’ex arbitro comasco scrive sui social: “Più o meno tutti i commenti di questa mattina sui quotidiani definiscono “severa” l’espulsione di Chiesa. Ora, non capisco cosa si intenda per severa ma un’espulsione o è giusta o è sbagliata. Quella di Chiesa è un’espulsione giusta. Assomiglia molto, per dinamica, all’espulsione di Vecino in quel famoso Inter-Juventus, sia come dinamica che come intensità del contatto.

Ieri come allora non si tratta di un contatto volontariamente violento (altrimenti staremmo discutendo di una condotta violenta) ma certamente la vigoria è sproporzionata: non c’era alcun bisogno di intervenire con il piede a martello sulla gamba dell’avversario, con pallone ormai impossibile da giocare.

Per Marelli l’arbitro ha sbagliato solo sul giallo a Bonucci

Una sciocchezza ma giustificare una sciocchezza del genere (sebbene non volontaria) è sbagliato. Sarà una giornata di squalifica per una decisione per me ineccepibile di Fourneau (molto bene ieri sera, solo un errore sul rigore del Crotone: il giallo a Bonucci non ha una giustificazione valida).

Tifosi divisi sul web

Fioccano le reazioni e il mondo del web si divide. In tanti sono sulla linea di Marelli: “Espulsione severa ma giusta” o anche: ” A mio parere le espulsioni per gioco violento o antisportivo sono sempre giustificate”.

Di tenore opposto i pareri dei tifosi della Juve: “Solo io vedo che ci va per colpire di piatto e che comunque tenta di ritrarre la gamba?” oppure: “Solo un errore”? Giallo a Portanova al primo fallo. Magallan e Reca ammoniti a fine partita dopo fallo sistematico a ogni ripartenza della Juve”.

Infine c’è chi fa un paragone: “Il piede è aperto, come se volesse intervenire di piatto. Non è a martello. Nel pomeriggio, Vidal, ha fatto 3 interventi simili, riuscendo ad avere solo un cartellino giallo”.

SPORTEVAI | 18-10-2020 09:42