Marelli rivela retroscena sul IV uomo di Roma-Inter

In attesa di vedere se ci saranno polemiche arbitrali, casi da moviola e discussioni post-gara l’ex arbitro Luca Marelli commenta le designazioni per questo turno di serie A. Le scelte di Rizzoli sono quasi integralmente condivise dall’ex fischietto comasco che però sul suo canale Youtube sottolinea alcuni aspetti interessanti, a partire dalla squadra arbitrale per la partitissima di domani tra Roma e Inter.

Marelli fa notare presenza Orsato con l’Inter

Roma-Inter è stata affidata a Di Bello: “ennesimo big-match della stagione, Di Bello ha raggiunto continuità di rendimento, fa pochi errori e marginali ma c’è un particolare. Il IV uomo è Orsato, che torna ad incrociare l’Inter in una partita importante. Chissà che questa scelta non sia propedeutica per il ritorno in campo di Orsato con l’Inter dopo l’episodio di Inter-Juve del 2018. Chiaramente tendo a escludere che Orsato possa essere designato domenica per Juve-Inter, sarebbe eccessivo, penso che la prima scelta sia Mariani ma mi aspetto e mi auguro che dopo due anni e mezzo sarebbe il momento di rimandarlo ad arbitrare l’Inter”.

Marelli sottolinea gaffe dell’Aia

Poi si passa a Milan-Torino, affidata a Maresca, l’arbitro contestato dalla Roma per la gara col Sassuolo: “Sta tornando ai suoi livelli: Milan-Torino è considerata di seconda fascia, ci vorrà tempo per tornare ai big-match ma ci arriverà anche se non sta ripetendo i risultati della scorsa stagione. Rizzoli lo recupererà per le partitissime del ritorno perchè la coperta è cortissima, si stanno pagando con gli interessi gli errori commessi dall’Aia. Al Var ci sarà Guida, non Giuda come scrive l’Aia nel suo comunicato, capisco la fretta, un organico non folto in segreteria ma un minimo di attenzione…

Marelli sorpreso da Pasqua per il Napoli

Infine Marelli rimane sorpreso per le designazioni di Juventus-Sassuolo e Udinese-Napoli: “Per Juve-Sassuolo c’è Massa. Non è un big-match, Massa me lo aspettavo per Roma-Inter”,

“Mandare invece Pasqua a Udinese-Napoli significa che è stata giudicata positiva la sua prova in Benevento-Milan, non sono d’accordo ma mi piego a questa decisione”.

