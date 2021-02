Marelli spiega se c'era rigore contro la Juve

Come ha arbitrato Maresca in Verona-Juventus? C’era il rigore che ha reclamato da Juric? Sono lecite le proteste dei tifosi bianconeri che si sono lamentati? Prova a rispondere Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, sul suo canale youtube, analizza alla moviola tutti gli episodi chiave della gara del Bentegodi, terminata 1-1, e alla fine promuove Maresca.

Marelli parla di guerra civile quando c’è la Juve di mezzo

Marelli fa una premessa: “Ormai quando scende in campo la Juve è una guerra civile, una rincorsa all’errore pro o contro i bianconeri. Cominciamo a dire che nel primo tempo Maresca non ha arbitrato benissimo: al 45′ aveva fischiato 20 falli che sono un’enormità ma nelle decisioni chiave non ha sbagliato niente e nella ripresa ha fischiato solo 12 falli andando molto meglio”

Poi si passa agli episodi: “Al 32′ fallo di De Ligt su Lasagna: gli salta sulla schiena ma viene ammonito per proteste e non per il fallo. Maresca non voleva ammonirlo ma il giocatore ride in faccia all’arbitro dopo che l’arbitro ha fischiato il fallo. Doveroso il giallo”.

Per Marelli non c’è rosso su Bentancur

“Al 41′ Bentancur calcia male un pallone e per recuperarlo si lancia verso il pallone ed entra in contatto con un avversario ma entra sul pallone. Qualcuno voleva l’espulsione ma è un contrasto assolutamente nella norma”.

Per Marelli non c’è rigore per fallo di Chiesa

Infine l’episodio che ha scatenato le proteste del Verona: “Al 51′ contatto tra Zaccagni e Chiesa che allunga il braccio sulla spalla destra dell’avversario. Tutto qua, non c’è niente. Zaccagni, che tende a cadere sempre, appena ha sentito qualcosa che lo toccava su una spalla, ha deciso di buttarsi. Non è rigore. Attenzione: se Maresca, sbagliando, avesse concesso il rigore, il Var non poteva intervenire perché l’episodio era stato visto dal Var.

SPORTEVAI | 28-02-2021 10:43