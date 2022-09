Maria Ferrieri Caputi, Dionisi (Sassuolo): "Un bel passo in avanti"

29-09-2022 17:40

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha espresso la propria opinione su Maria Caputi, l’arbitro che dirigerà la gara tra i neroverdo e la Sampdoria: “Non credo che la si debba vivere in maniera diversa per quanto ci riguarda. Per noi non deve far notizie che in campo ci debba essere una donna a dirigere la partita. Dovremo rispettarla come facciamo sempre e accettare qualsiasi decisione. Certo è che è un bel passo in avanti per gli arbitri e non solo, ma gli va dato il tempo di sbagliare come per i giovani, anche se un errore può essere importante, però sono delle belle notizie”.