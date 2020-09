Marini ce l'ha con Bastianini: lo scontro prosegue fuori dalla pista

Lo scontro prosegue fuori dalla pista: Luca Marini, leader della classifica delle Moto2, non nasconde una certa stizza nei riguardi di Enea Bastianini, che vincendo il Gran premio dell’Emilia Romagna, si è portato a 5 soli punti di distacco.

“Sono deluso e amareggiato – ha detto il portacolori dello Sky Racing Team VR46 -. Eravamo forti, non ci mancava nulla per fare una bella gara e vincere. Mi sento di difendere la scelta della gomma dura per il mio stile di guida e il lavoro fatto nel weekend. In ottica gara ho sempre girato con quella mescola e la moto era settata su quel tipo di pneumatico. La morbida, su 10 giri, non era performante egualmente come in qualifica. Sono partito bene anche al secondo via, ma alla curva 4, Bastianini ha fatto un’entrata davvero al limite. Avevo chiuso, ero già nella linea più sporca e ho dovuto alzare la moto per evitare di finire a terra. Non era il caso, ho perso molte posizioni e in così pochi giri non era facile recuperare”.

“Tutti erano carichi, tiravano le staccate e ho perso molto tempo sia con Vierge, Schrotter e poi Lowes. E’ andata cosi, ma non lo meritavamo e sono contento di tornare subito in pista a Barcellona pronto a dare il massimo e anche con il coltello tra i denti” ha aggiunto il fratello di Valentino Rossi.

In lizza per il campionato del mondo della classe di mezzo c’è anche Marco Bezzecchi, secondo domenica alle spalle del romagnolo dell’ Italtrans Racing Team. “Ho fatto fatica all’inizio, ma poi sono riuscito a recuperare. Dopo il sorpasso su Luca, ho iniziato a fare il mio ritmo e mi sono riportato sotto Vierge e Schrotter. Li ho passati entrambi e ho cercato di avvicinarmi a Bastianini, mi sentivo bene, ma la gara ormai era finita” ha raccontato Bezzecchi, che è salito a quota 105 e non intende mollare di un centimetro.

OMNISPORT | 20-09-2020 14:00