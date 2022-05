Marino punge Cioffi: "La storia dell'Udinese va avanti"

23-05-2022 23:24

Nonostante il ragguardevole bottino di 31 punti in 22 partite, valso una salvezza conquistata con largo anticipo, Gabriele Cioffi non resterà sulla panchina dell’Udinese nella prossima stagione.

La separazione tra il club bianconero e il tecnico fiorentino, subentrato a dicembre a Luca Gotti, è stata ufficializzata già all’indomani dell’ultima giornata, che ha visto i bianconeri schiantare per 4-0 in trasferta la Salernitana, che ha comunque centrato la salvezza grazie al pareggio contro il Cagliari.

A spiegare la scelta della società è stato il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino ai microfoni di Udinese Tv, le cui parole non nascondono un pizzico di delusione e risentimento per l’epilogo del rapporto con Cioffi:

“La disponibilità asserita da Cioffi non corrispondeva all’esposizione di un piano per cui la riconferma fosse possibile. Non era facile prevedere che finisse così. Di Cioffi mi sono fidato, dal punto di visto umano ha mostrato delle doti importanti ma non è la prima volta che mi capita nel calcio una situazione del genere. Da un lato ci dispiace, perché pensavamo di allevare una creatura che poi ci ha lasciato, ma la vita continua come continua la storia e la programmazione dell’Udinese”.

Ora parte la caccia al nuovo allenatore: “Non abbiamo fretta – ha affermato Marino – Udine è una piazza ambitissima, ma cerchiamo un allenatore che venga perché interessato al progetto. Dovrà essere lui ad adattarsi alle nostre esigenze”.