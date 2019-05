Marino su Gasperini: Roma o Milan, ecco cosa farà

Giampiero Gasperini è sicuramente uno degli allenatori più ambiti del momento. Aver portato la sua Atalanta in Champions League lo mette in prima fila in una ipotetica griglia di partenza per molte squadre di vertice in serie A. Soprattutto Roma e Milan potrebbero essere le destinazioni di Gasp. A proposito l’ex diesse dell’Atalanta, Pierpaolo Marino prova a guardare il futuro del tecnico orobico.

Tra Roma e Milan… meglio la Champions – Più che una rivelazione di calciomercato, Marino alla trasmissione radio Tutti convocati fa un’analisi della situazione partendo dal blasone di Roma e Milan ma anche dalla classifica: “Ultima di Gasperini sulla panchina dell’Atalanta? Potrebbe non esseere così, anche perché non so se il Milan sia veramente su di lui, credo puntino su altri nomi. Andare alla Roma? Meglio restare a Bergamo con la Champions piuttosto che andare in una piazza dove una partenza lenta non sarebbe accettata”.

Il pronostico di Marino – Poi l’ex diesse del Napoli si sbilancia sulla corsa Champions che infiammerà l’ultima di campionato: “Credo che l’Atalanta meriti la Champions League per quanto fatto vedere a livello di gioco, le due milanesi sono a livello simile. Il Milan paga gli infortuni, l’Inter si è fatta male da sola con la vicenda Icardi”.

SPORTEVAI | 26-05-2019 18:13