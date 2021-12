Mario Andretti: "Lewis Hamilton resta un signore"

14-12-2021 16:59

Mario Andretti, ex campione del mondo di Formula 1, sui social ha applaudito Lewis Hamilton per il suo comportamento dopo il finale controverso del Gp di abu Dhabi: “La classe di Lewis Hamilton ci insegna come essere i migliori in ogni occasione”.

“Un campione che vince nella maggior parte delle occasioni e che dimostra al mondo come comportarsi e rimanere composti anche quando le situazioni non sono a tuo favore. Lewis mantiene le propria classe anche quando gli viene strappata l’anima. Forza. Controllo. Un vero esempio”.

