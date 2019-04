Mario Balotelli e Elodie sono innamorati pazzi!

La notizia è ghiotta, come spesso avviene quando due personaggi pubblici e dall’indubbio seguito social si uniscono per formare una coppia, un unico formato, una dimensione sola. In questo caso il nostro lui è Mario Balotelli, calciatore e molto di più, mentre lei si chiama Elodie Di Patrizi, figlia (artisticamente) di Maria De Filippi e del suo talent show più noto, Amici.

Tra i due la storia sarebbe matura, quasi stabile e stando a quanto riferito dal settimanale Oggi a Milano la coppia sarebbe innamoratissima. Elodie, passato da modella e notevole tenacia, ha conquistato gli appassionati grazie a una voce potente e alle sue indubbie capacità interpretative che ha speso molto e oltre nel corso dell’edizione del talent risalente al 2015. Allora non vinse, ma ciò non ha arrestato le ambizioni artistiche di questa giovane cantante?

Su Mario Balotelli, sul suo genio, sulla sua sregolatezza e la sua rabbia si sono spese parole all’infinito. Il calciatore, tanto quanto l’uomo, manifesta una capacità di sorprendere fuori dall’ordinario. Così, dopo le relazioni con Raffaella Fico (madre di sua figlia Pia) e Fanny Neguesha (legata a un collega e madre di un bambino), la nascita di un figlio e storie fragili dalla durata breve ecco che Mario si è legato a una donna minuta, ma solo nell’aspetto. La portentosa personalità di Elodie, secondo le medesime fonti, lo ha già travolto.

VIRGILIO SPORT | 16-04-2019 15:23