Marlon vola da De Zerbi: accordo tra Sassuolo e Shakhtar

Roberto De Zerbi sta per ottenere il suo primo rinforzo da tecnico dello Shakhtar Donetsk: come ci si poteva aspettare, si tratta di un suo fedelissimo che ha avuto modo di conoscere alla perfezione durante l’esperienza al Sassuolo.

Come riportato da ‘Sky Sport’, è praticamente stato raggiunto l’accordo per l’approdo in Ucraina di Marlon, difensore brasiliano in procinto di raggiungere il suo mentore nelle prossime ore.

Ai neroverdi andranno 12 milioni di euro più eventuali bonus per un giocatore che ha vissuto tutto il triennio con De Zerbi alla guida, essendo arrivato nel 2018 dal Barcellona che lo cedette a titolo definitivo dopo una manciata di presenze con la prima squadra.

Un rinforzo importante per lo Shakhtar che, ai primi di agosto, sarà impegnato nel percorso ‘piazzate’ del terzo turno preliminare di Champions League: l’obiettivo, manco a dirlo, è regalarsi la qualificazione alla fase a gironi per raggiungere i rivali della Dinamo Kiev. Con un Marlon in più.

OMNISPORT | 20-06-2021 21:48